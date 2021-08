Erste Olympia-Medaille für die Balearen

Der menorquinische Segelsportler Joan Cardona gewinnt bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronze-Medaille im Einmannboot in der sogenannten “Finn Dingi Klasse”. Damit ist er der erste balearische Segelsportler seit 25 Jahren, der einen Podiumsplatz bei Olympia erreichte. Zuletzt gelang das Pepote Ballester, der holte 1996 in Atlanta die Goldmedaille in der Tornado-Klasse.

Der Segelsportler, der im Real Club Nautico Palma trainiert, hatte in der vergangenen Woche 13 Rennen bestritten. Nach dieser intensiven Woche lag er auf dem sechsten Platz. Im letzten Rennen, dem sogenannten “Medal-Race”, konnte er noch mal einige Plätze gut machen und beendete die Olympischen Spiele mit 51 Punkten und somit der Bronze-Medaille. Silber holte der Ungar Zsombor Berecz mit 39 Punkten und Gold gewann der Brite Giles Scott mit 36 Punkten.

Die Wassersport-Wettkämpfe finden rund um die kleine Halbinsel Enoshima südlich der Metropole Tokio statt. Der Yachthafen wurde eigens für die Olympischen Spiele 1964 gebaut und ist ebenfalls Austragungsort der Sommerspiele 2021.