Polizei überrascht Täter nach Einbruch in Deutschen-Finca

Auf Mallorca hat die Polizei zwei Einbrecher festgenommen. Die beiden aus Mali stammenden Männer wurden von den Beamten auf frischer Tat ertappt. Die Täter brachen nach Polizeiangaben in einer Finca in Llucmajor ein und wollten sich gerade vom Tatort entfernen, als ein Streifenwagen zufällig an dem Anwesen vorbeifuhr.

Die Bewohner des Hauses, ein deutsches Paar, befand sich zur Tatzeit auswärts beim Abendessen. Die Polizei stellten bei den Einbrechern mehrere Wertgegenstände sicher, unter anderem Markenschuhe und elektronische Geräte.

Die beiden Männer versuchten noch zu Fuß zu flüchten, die Beamten konnten sie allerdings stellen. Gegen die Täter wird nun ermittelt.