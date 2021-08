Bis zu 35 Grad und wolkenloser Himmel am Wochenende

Das Wetter auf Mallorca bleibt am Wochenende weiter trocken und sonnig. Das meldet der spanische Wetterdienst Aemet. Bewohner und Urlauber auf der Insel erwartet klassisches Wetter für diese Jahreszeit: heiß, aber nicht überdurchschnittlich heiß.

Die Temperaturen steigen auf maximal 35 Grad am Samstag in Inca in der Inselmitte. Der Himmel ist wolkenlos. Am kühlsten wird es in Port d'Andratx mit 29 Grad. Palma und Santanyí erreichen 31 Grad. Der Wind weht auf der ganzen Insel insgesamt schwach aus Richtung der Küste mit maximal 39 Stundenkilometern.

Am Sonntag zeigt sich ein ähnliches Wetter-Bild. Es gibt lediglich einen Streifen Wolken von Palma bis Sa Pobla, der sich bis zum Abend verzogen haben wird. Die Höchsttemperaturen liegen in Palma und Llucmajor bei 32 Grad. An der Ostküste werden zwischen 28 Grad bei Artà sowie 29 in Santanyí erreicht. Der Wind bläst erneut aus Meeresrichtung.