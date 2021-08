Kriminelles Paar stahl Perfumes im Wert von 6000 Euro

Auf Mallorca hat die Polizei ein kriminelles Paar vor der Rückreise nach Frankreich festgenommen. Sie sollen in mehreren Geschäften in Calvià, Andratx und Palma Kosmetikprodukte und Perfumes in Höhe von 6000 Euro gestohlen haben.

Mehrere Sicherheitskameras hatten die Diebe bei ihren Taten gefilmt. In einigen Fällen schickten sie ihren fünfjährigen Sohn vor. Am 5. August nahm die Polizei die beiden vor ihrem gemieteten Appartment in Arenal fest. Der 29-jährige Algerier hatte mit seiner 23-jährigen französischen Frau Urlaub auf der Insel gemacht.

Bei der Durchsuchung stellte die Polizei rund 60 Perfume-Flakons in einem Koffer sicher. Gegen das Paar wird nun ermittelt.