Polizisten verfolgen betrunkene Jugendliche durch Kiefernhain auf Mallorca

Polizisten haben in Palma de Mallorca zahlreiche betrunkene Jugendliche in der Nacht zum Sonntag durch einen Kiefernhain verfolgt. Es handelte sich offiziellen Angaben zufolge um Teilnehmer an einem streng verbotenen Trinkgelage in der Siedlung Sa Teulera.

Einigen Jugendlichen gelang die Flucht, aber etwa 20 wurden eingefangen. Diesen und bei Minderjährigen den jeweiligen Eltern drohen Geldbußen ab 1000 Euro.

Zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens ist es seit Juli untersagt, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Hausständen treffen. Die Polizeikräfte wurden angewiesen, streng gegen Regelbrecher vorzugehen.

Die sogenannten "Botellones" sind unter jungen Spaniern anders als in Deutschland üblich. Es handelt sich um Gelage, wo Musik gehört und Alkohol getrunken wird. Diese gab es schon vor der Corona-Pandemie.