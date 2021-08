Neue Hitzewelle rollt mit Macht auf Mallorca zu

Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen wieder heißer. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet werden vor allem in der Inselmitte am Wochenende Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet.

Die Woche beginnt mit sommerlichen Werten bis zu 33 Grad. Dabei scheint überwiegend die Sonne. Vereinzelt können sich am Montag noch Quellwolken bilden. Ab Mittwoch wird dann in einigen Regionen bereits die 35-Grad-Marke geknackt. Tagsüber bleibt es allerdings überwiegend bewölkt.

Donnerstag und Freitag erreichen die Temperaturen dann bis zu 41 Grad. Dabei bleibt es überwiegend sonnig. Nachts kühlt es sich lediglich auf 22 Grad ab. Am Wochenende werden auf der Insel ähnliche Werte erwartet.