14-jähriger Räuber bricht mehreren Opfern am helllichten Tag in Palma Kiefer

In Palma de Mallorca treibt seit einigen Tagen ein erst 14-jähriger Räuber sein Unwesen, dessen "Spezialität" es ist, den auf der Straße Angegriffenen deren Kiefer zu brechen. Der aus Rumänien stammende Jung-Verbrecher wurde nach vier Überfällen von der Nationalpolizei festgenommen, aber von einem Richter und einem Jugendstaatsanwalt wegen seines geringen Alters umgehend wieder freigelassen.

Sämtliche Attacken wurden in der Nähe des Na-Bárbara-Sturzbachs im Viertel Son Fuster verübt. Zu den Opfern des 14-Jährigen zählen zwei Rentnerinnen. Der Kriminelle griff die Personen am helllichten Tag von hinten an und entwendete ihnen Geld und Handys.

Die Nationalpolizei konnte das Diebesgut teilweise wieder sicherstellen und den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben, warnt aber eindringlich vor dem Täter. Es wird sogar befürchtet, dass er bald einen Mord begehen könnte.