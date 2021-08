Jeden Tag wird es jetzt etwas heißer auf Mallorca

Die Hitzewelle auf Mallorca nimmt offiziell ihren Lauf. Am Dienstag galt wegen Höchsttemperaturen um 36 Grad im Süden, in der Mitte und im Südwesten die Warnstufe Gelb. Nach einem ebenfalls heißen Mittwoch gilt diese Stufe wegen erwarteter Werte um 40 Grad am Donnerstag fast auf der gesamten Insel außer dem Osten.

Ein Abebben der Hitzewelle ist noch nicht in Sicht, am Freitag und am Wochenende können sogar örtlich Werte über 40 Grad erreicht werden.

Auch die nächtlichen Temperaturen können den geruhsamen Schlaf behindern. Unter 24 Grad sind in den kommenden Tagen nicht drin.