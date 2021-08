Deutscher Tourist auf Mallorca von hinten angegriffen und niedergestochen

Beamte der Lokalpolizei von Alcúdia im Norden von Mallorca haben am Dienstag einen Mann festgeno

mmen, der einen deutschen Touristen von hinten niedergestochen haben soll. Der Mann musste ins Krankenhaus von Inca gebracht werden, konnte dieses aber inzwischen wieder verlassen.

Der blutige Vorfall hatte sich in der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr in einer Gegend in Port d'Alcúdia mit vielen Bars und Restaurants zugetragen. Warum es zu dem Übergriff kam, wurde bislang nicht geklärt, zuvor hatte es eine Massenschlägerei gegeben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Spanier kolumbianischer Herkunft.

In der Hochsaison ist es auf Mallorca nicht unüblich, dass es in vor allem von jungen Leuten besuchten Hotspots nachts zu Schlägereien oder ähnlichen Zwischenfällen kommt.