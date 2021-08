Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Apartment an Playa de Palma

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer ausländischen Touristin in einem Apartmentkomplex an der Playa de Palma hat ein Richter drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft geschickt.

Das Verbrechen soll am frühen Dienstagmorgen verübt worden sein. Die Polizei war daraufhin von Mitarbeitern der Anlage aufmerksam gemacht worden. Das mutmaßliche Opfer weigerte sich zunächst, gegen die Männer auszusagen. Später jedoch schämte die junge Frau sich und zeigte ihre mutmaßlichen Peiniger an.

Die Nationalität der Touristin wurde nicht mitgeteilt, bei den Männern handelt es sich um zwei Kubaner und einen Marokkaner.