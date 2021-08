TV-Tipp: So geht Ibiza auch

Ibiza, das ist die Partyinsel mit riesigen Discos und lauter Technomusik am überfüllten Strand. Das ist zumindest immer noch das gängige Klischee. Das interessiert Moderator Michael Friemel aber weniger. Er will das andere Ibiza erkunden, die ruhigen Seiten. Deshalb ist er in der Nebensaison gekommen. Die Reisedokumentation „Ibiza, da will ich hin”läuft am Freitag, 13. August, ab 10.10 Uhr im Hessischen Rundfunk

Michael Friemel sucht Erholung beim Wandern, genießt die Blütenpracht des Frühlings und erkundet das Unesco-Weltkulturerbe in der Altstadt von Ibiza-Stadt. Auf den Spuren der Hippiekultur der 60er und 70er Jahre trifft er Aussteiger: Einen Strandläufer, der aus angeschwemmtem Holz Möbel baut; eine ausgewanderte Deutsche, die Kräuterlikör herstellt und eine Modedesignerin, die ein Buch über die Esskultur der Hippies geschrieben hat.