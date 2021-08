Riesige Staubwolke über Mallorca, Nächte bei 30 Grad und darüber

Die stickige Hitze auf Mallorca wird den Menschen weiterhin schwer zu schaffen machen. Die Tagestemperaturen um 40 und Nachtwerte um 25 bis sogar über 30 Grad werden der Insel laut dem Wetterdienst Aemet noch bis mindestens zum Wochenende erhalten bleiben. Weil eine gigantische Staubwolke über dem Archipel schwebt, kann die Sicht auf die Sonne weiterhin behindert werden.

Bis mindestens zum Freitag gilt im Südwesten, Süden und in der Mitte von Mallorca die Warnstufe Orange. Für den Rest der Insel wurde die Stufe Gelb dekretiert.

Besondere Sorgen bereiten den Menschen die heißen Nächte: In Artà wurden in der Nacht zum Mittwoch 30,8 Grad gemessen, in Bunyola waren es 30,3 Grad. Selbst in der höhergelegenen Klosteranlage Lluc stieg das Quecksilber auf 28 Grad. Mit ähnlich hohen Nachttemperaturen wird bis zum Wochenende gerechnet.