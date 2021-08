Mann bricht auf Mallorca mit Hitzschlag an Straße zusammen

Die extreme Hitzewelle auf Mallorca hat bei Llucmajor im Süden der Insel ein Opfer gefordert. An einer Landstraße erlitt am Mittwochnachmittag ein Mann einen Hitzschlag. Herbeigerufene Helfer fanden ihn fast bewusstlos vor, konnten ihn aber stabilisieren und in ein Krankenhaus einliefern.

Bei dem lebensgefährlichen Hitzschlag oder Hitzeschlag steigt zusätzlich die Körpertemperatur auf über 40 °C an. Diese akute Überhitzung des Körpers führt zu einem Hirnödem. Symptome sind eine Körpertemperatur wie bei sehr hohem Fieber, Krämpfe, Ausbleiben der Schweißabsonderung durch akuten Wassermangel und Bewusstseinstrübung, die wie Müdigkeit und Schlaf erscheinen kann.

Es kann zur Hirnschädigung kommen. Ursachen sind häufig eine körperliche Überanstrengung bei feuchter Hitze oder der Aufenthalt in überhitzten, geschlossenen Räumen.