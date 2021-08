Am Wochenende klassische Segelschönheiten vor Mallorca

In der Bucht von Palma findet am kommenden Wochenende die 26. Clàssics-Regatta der Balearen statt. Nach dem coronabedingten Aussetzen der Veranstaltung im vergangenen Jahr werden in diesem Jahr 19 klassische Segelboote an der Regatta teilnehmen.

Der Wettbewerb ist Teil des “Spanish Classic Sailing Cup” und ist einer der wichtigsten Termine im Kalender der Oldtimerboote im Mittelmeer. Der Generaldirektor des Club de Mar Mallorca, Jose Luis Arrom, sagte: "Wir halten die Tradition, die ein Grundpfeiler unseres Clubs darstellt, in diesem Jahr endlich wieder hoch.”

Zu den Juwelen der teilnehmenden Boote gehören die Marigan (1898) von Tim Liesenhoff, die Argyll (1948) des walisischen Schauspielers Griff Rhys Jones, die Argos (1964) von Barbara Trilling und der Schoner Arosa (1931), ein Segelschiff des spanischen Militärs.

Bei den Rennen, die am Samstag und Sonntag stattfinden, handelt es sich um Küstenwettfahrten, die je nach Wind in der Bucht von Palma und den angrenzenden Buchten auf Strecken zwischen 13 und 16 Seemeilen ausgetragen werden.