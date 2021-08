Verletzte bei Frontalcrash von E-Scootern auf Paseo Marítimo in Palma

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei E-Scootern auf dem Fahrradweg neben der Uferstraße Paseo Marítimo in Palma de Mallorca sind die Fahrer verletzt worden. Eine Frau erlitt Prellungen an einer Hüfte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen unweit des leerstehenden Gesa-Gebäudes.

E-Scooter sind in Palma in den vergangenen Jahren immer populärer geworden. Deswegen kommt es auch wiederholt zu Zwischenfällen, weil Fahrer unter anderem auf verbotenen Wegen unterwegs sind.

Die Polizei kontrolliert inzwischen verstärkt die Fahrer dieser Gefährte.