Polizisten fahren in Peguera mit Segways am Strand entlang

Im Küstenort Peguera im Südwesten von Mallorca fährt die Polizei nun mit Segways am Strand entlang. Die Behörde stellt ihren Beamten zwei dieser Roller zur Verfügung, damit sie sich schneller fortbewegen können.



Ein Polizist sagt: "So können wir zum Beispiel besser Taschendiebe und illegale Straßenhändler verfolgen." Wie vorgeschrieben tragen die Einsatzkräfte gelbe Warnwesten, so dass sie aus der Ferne erkennbar sind.



Auch Polizisten in den Orten Magaluf und Palmanova, die wie Peguera zur Gemeinde Calvià gehören, sollen bald Segways erhalten. In Palma etwa ist die Polizei mit Fahrrädern mit Elektroantrieb unterwegs.