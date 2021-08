Streit um Stromrechnung: Messer an Hals gesetzt

Am vergangenen Mittwoch wurde ein Mann auf Mallorca in einer Wohnung in Manacor verhaftet, weil er seinem Mitbewohner mit den Worten "Ich bringe dich um" ein Messer an die Kehle gesetzt haben soll. Nach Angaben der Nationalpolizei war der Grund für den Streit eine Diskussion über den Stromverbrauch in dem Apartment.

Das Opfer und dessen Cousine, die ebenfalls Mieterin der Wohnung ist und zum Zeitpunkt des Angriffs nicht zugegen war, sagten der Polizei, dass der mutmaßliche Täter oft stark alkoholisiert und deshalb immer wieder durch aggressives Verhalten aufgefallen sei.

Der Mann soll mitten in der Diskussion aufgestanden und in die Küche gegangen sein. Als er den Raum wieder betrat, hielt er ein Küchenmesser in der Hand und setzte es dem Opfer an den Hals. Der Geschädigte stand nach eigenen Angaben so sehr unter Schock, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Kurz darauf ließ der Angreifer das Messer fallen und verließ die Wohnung.

Das Opfer rief daraufhin seinen Bruder an, der wiederum die Polizei verständigte. Die Beamten konnten den Mann noch am selben Abend stellen und verhaften. Vor Gericht wurde am vergangenen Donnerstag eine einstweilige Verfügung erlassen, die den Mann daran hindern soll, die Wohnung erneut zu betreten.