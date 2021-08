Hitzewelle hat Mallorca weiterhin fest im Griff

Die Hitze auf Mallorca geht weiter. Auch für die kommenden Tage gibt der spanische Wetterdienst Aemet aufgrund der hohen Temperaturen die Wetterwarnstufe Orange aus. Am Samstag und Sonntag können sogar dann in einigen Regionen Werte bis zu 42 Grad erreicht werden.

Auch die Nacht zum Donnerstag war ungewöhnlich warm. Die höchsten Temperaturen der Nacht gab es in Bunyola mit 30,9 Grad und in Capdepera mit 28 Grad, die um 00.30 Uhr gemessen wurden. Auch am Hafen von Palma kühlte es bei 28 Grad kaum ab.

Am Freitag wird in vielen Orten der Insel die 40-Grad-Marke geknackt. Fast in ganz Spanien herrscht extreme Hitze. Die Höchsttemperaturen können in den ländlichen Gebieten von Córdoba, im Guadalquivir-Tal von Jaén und in den Vororten von Sevilla 44 Grad erreichen. Dort gilt bereits die Wetterwarnstufe Rot.

Erst ab kommenden Dienstag sollen die Temperaturen wieder sinken.