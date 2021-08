Adam Sandler dreht für Netflix-Film in Palma

Die Sportanlage "Municipal d'Esports Son Moix" in Palma wurde am Donnerstag zum Schauplatz spanischer Basketball-Größen und Hollywoodstar. Der 54-jährige US-Schauspieler Adam Sandler drehte dort einige Szenen zu seinem neuen Netflix-Film "Hustle" ab.

Auch einige Mitglieder der spanischen Nationalmannschaft, die kürzlich an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen haben, waren dabei. Hinter den Kulissen traf der spanische Trainer Sergio Scariolo seine Schüler wie die Brüder Hernangómez, Juancho und Willy, Álex Abrines und Pierre Oriola. Auch die ehemaligen Spieler José Manuel Calderón und Felipe Reyes waren anwesend.

Hollywoodstar Adam Sandler nahm sich zwischenzeitlich die Zeit, Fotos mit zwei wartenden Fans zu machen.

Für den neuen Netflix-Film haben sich Sandler und die Streaming-Plattform im Einverständnis für überwiegend mallorquinische Schauplätze entschieden. Die Co-Hauptrolle spielt der NBA-Spieler Juancho Hernangómez, der sogar ein Double hat.

Zu Beginn der Woche traf Adam Sandler mit einem Privatjet in Palma ein. Seit Mittwoch wurden bereits Szenen in Palmas Stadtviertel Es Rafal sowie in Pollença gedreht.