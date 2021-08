Strandtipp des Tages: die Cala Poncet

Auf Mallorca sind die Strände und Buchten vor allem in den Sommermonaten überfüllt. Weit weg vom Massentourismus gibt es eine kleine verstecktere Bucht, die Cala Poncet. Bekannter ist sie unter dem Namen Ses Cases d'Alcanada. Sie grenzt an der Bucht von Alcúdia, im Inselnorden.

Umgeben ist die Cala Poncet von alten Fischer - und Ferienhäusern zwischen Kiefern, Trockendocks und kleinen vereinzelten Strandabschnitten. Hier kann man in einer maritimen und familiären Atmosphäre neben den verankerten "Llaüts" baden und den Fischen beim Schwimmen im kristallklaren Meer zuschauen.

Von seinen Ufern aus kann man in der Ferne die gesamte Küstenlinie mit ihren Stränden bis nach Muro und Artà erblicken. Eine kleine Strandbar sorgt für Erfrischungen und Snacks. In der Nähe der Bucht gibt es zudem einige Restaurants und Bars. Auch ein Parkplatz befindet sich in der Nähe.