Neuer Hundestrand auf Mallorca

Grund zur Freude für Hundebesitzer im Nordosten von Mallorca: Am kleinen Strand Na Ferradura in Cala Rajada sind künftig Hunde erlaubt. Das hat der zuständige Gemeinderat von Capdepera einstimmig beschlossen. Die Genehmigung gilt für das ganze Jahr.

Die Vierbeiner und ihre Frauchen oder Herrchen haben sich an einige Regeln zu halten. Zu den Pflichten gehört es zum Beispiel, die Exkremente der Tiere einzusammeln und in einem geschlossenen Beutel in einen Mülleimer zu entsorgen. Nur Hunde mit einem Mikrochip und deren Impfungen auf dem neuesten Stand sind, dürfen an die Playa. Gefährliche Tiere müssen an der Leine gehalten werden.

Ein Grund, warum gerade der Strand Na Ferradura als hundefreundlich ausgewiesen wird, ist, dass dort nur wenige Menschen baden und das Konfliktpotenzial dadurch eher gering ist. Selbstverständlich haben die Halter dafür zu sorgen, dass ihre Tiere niemanden belästigen.

Auf Mallorca sind Hunde an den allermeisten Stränden verboten. Laut dem Hunde-Portal redcanina.es gibt es aktuell sechs Hundeplayas auf der Insel:

Playa de Llenaire (Port de Pollença)

Playa de Na Patana (Santa Margalida)

Playa de Es Carnatge (Palma, nahe Can Pastilla)

Cala Blanca (Andratx)

Cala dels Gats (Costa de la Calma, Calvià)

Punta des Marroig (Palmanova, Calvià)