Im TV: Das bunte Auswanderer-Leben

Gleich mit zwei Mallorca-Folgen hintereinander beglückt Vox die Fans von „Goodbye Deutschland” am Montag, 16. August. Los geht es um 20.15 Uhr mit einem neuen Kapitel der Doku-Soap.

Darin zu sehen: Lisha und Lou starten auf eine Reise, die ihr Leben verändern wird. Kim und Ercan in El Arenal und Peggy und Steff in Cala Rajada eröffnen ihre Lokale. Und Marco Gülpen träumt von einer Neuauflage der Faneteria. Jetzt muss er nur noch Danni Büchner überzeugen.

Um 23.15 Uhr schließt sich eine Folge aus dem Archiv an. Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein ist auf der Suche nach der nächsten Geschäftsidee. Mit einem Schallwellengerät will er auf Mallorca einen Beautysalon eröffnen. Nina Weis will in die Gastronomie einsteigen. Das Startkapital erhofft sie sich von ihrer Mutter. Ob diese den Plan unterstützt?