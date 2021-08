Polizei nimmt mutmaßlichen deutschen Sexualstraftäter fest

Auf Mallorca hat die Polizei einen mutmaßlichen Sexualstraftäter in Palmanova festgenommen. Dem 49-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, während einer privaten Feier eine schlafende Frau sexuell belästigt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag an der Südwestküste der Insel. Nach Angaben des Opfers legte sich die Frau schlafen, als der Angeklagte das Zimmer betrat und sie zu sexuellen Handlungen zwingen wollte. Sie zeigte den Mann bei der Polizei an und unterzog sich einer medizinischen Untersuchung in Palmas Krankenhaus Son Espases.

Der 49-Jährige wurde noch in der Tatnacht von der Polizei festgenommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.