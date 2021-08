Die teuerste Straße Spaniens befindet sich auf Mallorca

Die teuerste Straße für den Kauf einer Immobilie in Spanien befindet sich in der Gemeinde Calvià, im Südwesten von Mallorca. Es handelt sich um die Straße Sant Carles in der Ortschaft Costa den Blanes. Das geht aus einer Studie der Immobilienplattform Idealista hervor.

Demnach verlangen Eigentümer durchschnittlich 7.043.750 Euro für den Kauf eines Anwesens. Damit liegt die mallorquinische Straße vor dem Kaufpreis der Urbanisation Coto Zagaleta in Málaga an der Costa del Sol. Dort wird ein Kaufpreis von 7.042.462 Euro verlangt.

Auf dem dritten Platz liegt die Straße Mozart in Marbella. In der südspanischen Ortschaft kostet eine Immobilie bis zu 5.932.489 Euro.