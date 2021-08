Strand in Peguera nach Algenplage wieder geöffnet

Der Sandstrand Palmira in Peguera ist seit Dienstag wieder für Badegäste geöffnet. Das hat das Rathaus von Calvià veröffentlicht. Derzeit ist an der Bucht die gelbe Flagge gehisst. Algen sollen sich allerdings momentan nicht mehr am Strandabschnitt befinden.

Nach Angaben des Rathauses konnte die Algenart, die am Montag bei vielen Badegästen Juckreiz auslöste, bisher nicht identifiziert werden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieses Phänomen durch die warmen Temperaturen und aufkommende Winde verursacht worden ist.

Am Montag musste der Strand vorläufig geschlossen werden. In den kommenden Tagen soll die Bucht verstärkt beobachtet werden.