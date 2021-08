Temperaturen auf Mallorca pendeln sich bei 30 Grad ein

Die Hitzewelle auf Mallorca ist definitiv vorbei. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für Dienstag einen Temperaturrückgang mit Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad.

Obwohl die Temperaturen auf der Insel tagsüber sinken, bleiben die Nächte weiterhin tropisch. In Sóller wurden Montagnacht um Mitternacht Höchstwerte von 26,3 Grad gemessen, in Bunyola hingegen nur 16,4 Grad.

Im Laufe der Woche pendeln sich die Temperaturen tagsüber bei rund 30 Grad ein. Am Wochenende steigen die Werte wieder an. Dann können in einigen Regionen Temperaturen bis zu 35 Grad erreicht werden. Dabei scheint größtenteils die Sonne. Das Mittelmeer hat derzeit eine Wassertemperatur von 27 Grad.