Schweizer Bankier am Flughafen von Palma festgenommen

Die Polizei hat am Dienstag einen Schweizer Bankier am Flughafen festgenommen. Dem 60-Jährigen wird vorgeworfen in den Vereinigten Staaten rund 65 Millionen Euro erschwindelt zu haben.

Die Ereignisse sind auf die Jahre zwischen 2008 und 2014 zurückzuführen, als der mutmaßliche Täter die Finanzbehörden in New York um diese Millionensumme betrogen haben soll. Dort transferierte er Gelder von den Konten amerikanischer Kunden in sogenannte "Steuerparadiese".

Bei der Kontrolle der Reiseunterlagen am Flughafen Son Sant Joan wurde die Polizei schließlich auf den Mann aufmerksam.