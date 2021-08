Hunderte Menschen feiern illegale Party in Cala d'Or

In dem Ferienort Cala d'Or in der Gemeinde Santanyí haben sich mehrere hundert Menschen Montagnacht zu einem Trinkgelage zusammen gefunden. Demnach wurden weder Hygiene-Maßnahmen noch Sicherheitsabstände eingehalten.

An der Veranstaltung nahmen sowohl Einheimische als auch ausländische Touristen Teil. Außerdem wurde bei den meisten Teilnehmern auf die Nutzung eines Mund-Nasenschutzes verzichtet.

In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu illegalen Trinkgelagen auf der Insel. So musste die Polizei am Samstag und Sonntag Menschenmassen an der Playa de Palma und in Magaluf auseinandertreiben. Mehrere Partyteilnehmer müssen nun mit einem Bußgeld wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen rechnen.