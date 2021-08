So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Auf Mallorca steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder an. Das geht aus aktuellen Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet hervor. Demnach können vor allem am Samstag und Sonntag in einigen Regionen Höchsttemperaturen bis zu 35 Grad erreicht werden.

Am Donnerstag pendeln sich die Werte auf der Insel bei 30 Grad ein. Dazu gibt es einen Sonnen-Wolken-Mix. Ab Freitag steigen die Temperaturen auf Mallorca wieder spürbar an. In der Inselmitte werden dann Werte bis zu 33 Grad erreicht. Dazu erwartet die Insel weitere tropische Nächte: Die Werte sinken lediglich auf 23 Grad ab.

Der Samstag startet mit viel Sonne, Wolken gibt es kaum. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 35. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 27 Grad.