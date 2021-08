Parkplatzsuche führt zu Verkehrschaos am Es Trenc-Strand

Die Parkplatzsuche am Es Trenc-Strand, im Süden von Mallorca, hat am Donnerstag zu einem Verkehrschaos geführt. Hunderte Fahrzeuge versperrten die Straße zum Parkplatz des sowohl bei Einheimischen als auch Urlaubern beliebten Naturstrandes.

Da es sich bei der Gegend um ein Naturschutzgebiet handelt, hatte die Gemeinde die Kapazität der öffentlichen Parkfläche von 800 auf 400 Plätze reduziert. Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten stellten viele Strandbesucher ihren Wagen am Straßenrand ab.

Vor allem in den Sommermonaten August ist der Strand gut besucht. In den vergangenen Jahren kam es in der Hauptsaison auf der zwei Kilometer langen Durchfahrtsstraße immer wieder zu Verkehrskollapsen.