Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Mallorca nimmt ab

Auf Mallorca sinkt die Zahl der im Krankenhaus zu behandelnden Corona-Patienten. Nach Angaben des balearischen Gesundheitsdienstes IB-Salut liegt die Zahl der stationären Covid-Erkrankten auf dem niedrigsten Stand seit Juli.

Am Donnerstag wurden 257 Patienten auf den Balearen in Krankenhäusern behandelt. 77 Personen befinden sich derzeit auf den Intensivstationen. Nach Madrid sind in den vergangen 24 Stunden 331 Neuansteckungen aus Mallorca und den Nachbarinseln gemeldet worden.

Grund für die derzeitige abflachende Corona-Kurve ist nach Angaben des balearischen Gesundheitsdienstes vor allem die fortschreitende Impfkampagne. Mittlerweile sind auf den Inseln 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Zudem können sich Bürger seit vergangenen Mittwoch auch ohne Vorab-Termin immunisieren lassen. Das ist auf Mallorca in Son Dureta in Palma, im Krankenhaus in Inca sowie an der Trabrennbahn in Manacor montags bis freitags zwischen 16 und 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr möglich.