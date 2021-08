Zu wenig Parkplätze an der Cala Varques

Schlecht geparkte Autos haben am vergangenen Freitag im Osten von Mallorca für eine verstopfte Zufahrtsstraße zur Cala Varques gesorgt. Dieses Problem besteht schon seit vielen Jahren auf der Straße von Portocolom nach Porto Cristo und nimmt gerade im Sommer gefährlichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit.

Die Stadtverwaltung von Manacor hat den letzten Teilabschnitt der Straße bereits im vergangenen Jahr mit einer gelben Linie, also einem Parkverbot, versehen. Weil es aber auf dem Weg zur Cala Vargues zu wenig offizielle, alternative Parkmöglichkeiten gibt, ignorieren die Besucher dieses Parkverbot.

Durch das Parken an den Straßenrändern wird die Fahrbahn verengt, was den Verkehrsfluss behindert. Außerdem laufen die Besucher der Bucht auf der Straße in Richtung Strand, was wiederum eine Gefahr im fließenden Verkehr darstellt.