Tödlicher Unfall auf der Ringautobahn in Palma

Ein 65-jähriger Mann ist am Samstagabend auf der Ringautobahn in Palma ums Leben gekommen. Nach Angaben der Guardia Civil ereignete sich der Vorfall gegen 22.35 Uhr in Richtung Andratx.

Offenbar war der Mann auf dem Weg, seiner Tochter zu helfen, deren Auto auf der anderen Straßenseite in der Gegenrichtung liegen geblieben war.

Beim Überqueren der Straße wurde der 65-Jährige von einem Fahrzeug erfasst. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.