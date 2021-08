Deutscher ertrinkt fast vor der Playa de Palma

Drama im Meer vor der Playa de Palma auf Mallorca: Am Montag ist dort ein 50-jähriger Deutscher fast ertrunken. Er wurde in kritischem Zustand in die Privatklinik Juaneda gebracht.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Notdienstes 061 in der Nähe des Lokals Balneario 7 in Arenal. Die Helfer fanden den Bundesbürger leblos auf der Wasseroberfläche treibend vor. Er wurde herausgezogen und konnte reanimiert werden.

Am Wochenende war ein erst 19-jähriger Deutscher an der Playa de Muro nach einem Bad im Meer gestorben.