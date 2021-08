Corona-Ausbruch in Seniorenheim mitten in Altstadt von Palma de Mallorca

In einem Seniorenheim an der Oms-Straße im historischen Zentrum von Palma de Mallorca ist ein erneuter Corona-Ausbruch festgestellt worden. Sechs Bewohner mussten laut dem balearischen Gesundheitsministerium in Krankenhäuser verlegt werden. Die Krankheitssymptome seien allerdings nicht so schwer.

Die Seniorenheim-Insassen wurden als erste geimpft, weswegen deren Schutz bereits wieder zurückgeht. Dritte Auffrischungsimpfungen sind für besonders gefährdete Menschen bereits in der Planung.

In den Seniorenheimen der Balearen befinden sich derzeit insgesamt 21 positiv getestete Bewohner. Hinzu kommen 36 Mitarbeiter.