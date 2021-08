So viele Corona-Tote in Spanien wie seit Anfang Mai nicht mehr

In Spanien sind am Dienstag so viele Corona-Todesfälle wie seit Anfang Mai registriert worden. Laut dem Gesundheitsministerium in Madrid handelt es sich um 190 Personen innerhalb von 24 Stunden. Seit dem 13. August werden täglich mehr als 100 vermeldet.

Parallel dazu geht die 14-Tage-inzidenz im Land weiter kontinuierlich zurück. Am Dienstag lag sie bei 305,6 Fällen auf 100.000 Einwohner. Das betrifft sämtliche Altersgruppen. Nach wie vor gibt es die meisten fälle zwölf- bis 29-Jährigen.

Fast in allen Autonomieregionen ist das Ansteckungsrisiko derzeit hoch bis sehr hoch, nur in Asturien gilt es als mittelhoch.