Polizisten fassen Rolexräuber kurz vor Flucht am Flughafen von Mallorca

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am Flughafen von Palma de Mallorca einen italienischen Staatsangehörigen festgenommen, der in Palma zwei teure Armbanduhren der Marke Rolex gestohlen haben soll. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, die Taten im Meeresviertel El Molinar und auf der Prachtmeile Jaime III. verübt zu haben, und zwar am 11. und 14. August.

Die Opfer wurden laut einer Pressemitteilung von einem Motorrad aus angegriffen, und dies jeweils nachts. Eine Uhr ist 125.000 Euro wert, die zweite 40.000. Der Tatverdächtige befindet sich in U-Haft.

Bereits in den vergangenen Jahren waren in der Hochsaison wiederholt Verbrecher aus Neapel von Italien nach Mallorca geflogen, um gezielt teure Armbanduhren zu stehlen. Sie verübten ihre Taten etwa im Südwesten der Insel, aber auch in Palma.