Urlauber attackiert Kellner in Can Picafort mit Messer

In dem Ferienort Can Picafort, im Norden von Mallorca, hat ein Urlauber einen Kellner in einem Restaurant mit einem Messer attackiert. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr in dem Restaurant Don Denis.

Nach Angaben von Augenzeugen kam es zunächst zu einer Diskussion zwischen dem Servicemitarbeiter und dem Gast. Grund dafür waren wohl die überteuerte Rechnung und die Qualität der vorab verzehrten Speise. Plötzlich griff der Urlauber zu einem Messer und attackierte den Kellner.

Bei der Auseinandersetzung erlitten beide Männer Schnittwunden an Arm und Brust. Beide mussten in Krankenhäuser behandelt werden. Gegen die Männer wird nun ermittelt.