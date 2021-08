Frau mit 146 gestohlenen Mobiltelefonen am Flughafen von Palma festgenommen

Am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca ist eine Frau mit 146 gestohlenen Mobiltelefonen festgenommen worden. Nach Angaben der Guardia Civil ereignete sich der Vorfall bereits am 21. August. Bei der Sicherheitskontrolle wurden die Polizeibeamten auf die aus dem Senegal stammende Frau durch ihre zwei riesigen Koffer aufmerksam.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten neben der zahlreichen Mobiltelefone noch vier Tablets, sechs Laptops, Kopfhörer sowie Schmuck sicher. In dem Diebesgut befand sich auch eine Namensliste der Abnehmer.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau die gestohlene Ware in ihrem Heimatland verkaufen wollte. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 25-jährigen Mann fest, der ebenfalls gestohlene Waren mit sich trug. Unter anderem stellte die Polizei sieben Mobiltelefone, eine Fotokamera, drei "Smartwach" Uhren sowie 9000 Euro in bar sicher.