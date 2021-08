Zahl der Coronainfizierten in Insel-Seniorenheimen steigt sprunghaft an

Die Zahl der mit Corona angesteckten Bewohner von Seniorenheimen auf Mallorca und den Nachbarinseln hat sich in den vergangenen Tagen signifikant erhöht. Das balearische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag 27 Erkrankte für Mittwoch, sechs mehr als am Dienstag.

Hinzu kommen 18 Mitarbeiter, die sich in jüngster zeit mit dem Virus infiziert haben. Zu der Erhöhung der Erkranktenzahl trug jetzt entscheidend ein Ausbruch in einer Residenz namens Cas Serres auf Ibiza bei. Insgesamt wurden Erkrankungen in fünf Seniorenheimen auf den Inseln festgestellt. Auch eine Residenz in Calvià ist betroffen.

Die sprunghafte Erhöhung der Neuansteckungen dürfte daran liegen, dass der Impfschutz der Senioren langsam zurückgeht. Sie waren die ersten, die Spritzen erhielten. Ob eine dritte Auffrischungsimpfung eingeführt wird, wird in Spanien noch diskutiert, gilt aber als wahrscheinlich. In Deutschland wurden dagegen bereits Termine dafür an Senioren vergeben.