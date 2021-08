August brachte statistischen Anstieg der Zahl der Corona-Toten

Noch ist der August nicht vorbei, aber wenig Tage vor seinem Ende zeigt sich bereits jetzt, dass dieser Monat der dritte des Jahres ist mit der höchsten Zahl von Todesfällen durch Covid-19-Erkrankung auf Mallorca und den Schwesterinseln. Bisher hat das balearische Gesundheitsministerium zwischen dem 1. und 27. August 46 Todesfälle regisriert.

In diesem Jahr wiesen einzig Januar mit 167 und Februar mit 100 Todesfällen noch höhere Zahlen auf. Nimmt man die gesamte Pandemie seit März 2020 als Referenz, so ist der August 2021 der Monat mit den achthöchsten Todeszahlen. Die meisten Todesfälle waren im Januar dieses Jahres (167) sowie im April 2020 (144) gezählt worden Seit Anbeginn der Pandemie sind auf den Inseln 916 Menschen dem Coronavirus erlegen. Die vollständige Tabelle der Todesfälle mit Covid-19 von März 2020 bis August 2021 finden Sie am Ende dieses Berichts.



Der Anstieg der Zahl der Todesopfer im August ist insofern bemerkenswert, als im März 2021 ein Abwärtstrend einsetzt hatte, der im Juli mit dem Beginn der fünften Welle sich umkehrte und nun im August seinen Höhepunkt erreicht hat. Im Juni 2021 waren einzig drei Menschen an Covid-19 gestorben. Im Vergleich dazu hat sich die Zahl der Todesfälle in nur zwei Monaten um das 15-fache erhöht.

Der Experte für öffentliche Gesundheit und Präventivmedizin, Joan Carles March, verwies darauf, dass dieser Anstieg erfolgte, obgleich die Durchimpfung der Bevölkerung große Fortschritte gemacht habe. Aktuell sind fast 75 Prozent der Balearen-Bewohner vollständig geimpft. March betonte gegenüber der spanischen Tageszeitung Ultima Hora die Notwendigkeit, weiter an der besseren Durchimpfung der Bevölkerung zu arbeiten, unter Beibehaltung einiger Restriktionen.

Auf die Frage, ob die Delta-Variante tödlicher sei, antwortete der Mediziner, dass dies nicht der Fall sei. Die Tatsache, dass es geimpfte und ungeimpfte Menschen gebe, bedeute, dass die Delta-Variante gerade für die Ungeimpften mit größerer Wahrscheinlichkeit tödlich verlaufe. "Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Impfung die Einweisung in die Intensivstation um 90 Prozent reduziert hat und dass in einigen Studien von einer 2,5- bis 4-mal geringeren Sterblichkeitsrate die Rede ist", sagte March.

Darüber hinaus wies der Gesundheitsexperte darauf hin, dass die Immunität bestimmter Bevölkerungsgruppen nachlasse. Dies sei vor allem bei der älteren Bevölkerung in Pflegeheimen sowie bei anderen immungeschwächten Bevölkerungsgruppen oder solchen mit Vorerkrankungen der Fall. All diese Faktoren haben in diesem August zu einem Anstieg der Sterblichkeit auf den Balearen geführt.

Die spanische Grafik zeigt die Anzahl der Corona-Toten auf den Balearen von März 2020 bis August 2021. Die Angabe des letztgenannten Monats beziehen sich auf die Tage 1. bis 27. August: