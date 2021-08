TV-Tipp: Diese Deutschen kannten Mallorca schon vor dem Boom

Das Team von „MareTV” hat Pioniere getroffen, die schon nach Mallorca reisten, als das Meer noch den Fischern gehörte und die Insel noch ein echtes Abenteuer war. Die Reisereportage heißt „Mallorca & Co. – Die Balearen”. Sie ist am Sonntag, 29. August, ab 14.30 Uhr im NDR zu sehen.

Einer der „Mallorca-Entdecker” ist Winfried Belshof: Als er das erste Mal auf die Insel kam, gab es an der ganzen Playa de Palma nur drei Hotels. In Calonge, an der Südostküste Mallorcas, besucht das Kamerateam das Ehepaar Rafael und Antonia. Sie sind seit mehr als 50 Jahren verheiratet. Alles, was sie zum Leben brauchen, geben ihnen ihre Tiere, ihr Garten oder das Meer. Gegen seinen Bruder Guillermo tritt Rafael an in einem Kochduell: Sobrasada, scharfe Schweinswurst mit Honig aus eigenen Bienenstöcken, gegen schwarzen Oktopus-Reis mit Meersalz.

Vorgestellt werden auch Menorca, Formentera und Cabrera.