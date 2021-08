Polizei verhindert Megaparty auf Luxusfinca in Sencelles

Auf Mallorca haben die Lokalpolizei und die Guardia Civil eine geplante Party in einer Luxusfinca in Sencelles verhindert. Aufmerksam wurden die Beamten in den sozialen Netzwerken. Rund 700 Personen waren zu der Veranstaltung vorab eingeladen worden.

Bei dem Luxusanwesen handelt es sich um die Finca "Villa Beatrice". Nach Angaben der Polizeibeamten hatten die Veranstalter eingeladene Gäste zuvor aufgefordert, keine Fotos oder Videos während der Feierlichkeit zu machen. Aufgrund der Verbreitung der Feier in den sozialen Medien konnte die Polizei den Standort ausfindig machen.

Ankommende Partygäste wurden von der Polizei am Veranstaltungsort abgefangen. Gegen die Veranstalter wird nun ermittelt.