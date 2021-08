Tausende Jugendliche veranstalten Trinkgelage in Magaluf

In dem vor allem bei Briten beliebten Touristenort Magaluf, im Südwesten von Mallorca, hat es am Wochenende erneut illegale Trinkgelage auf den Straßen gegeben. Zwischen 4000 und 6000 Jugendliche versammelten sich allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Partyzone Punta Ballena, um nach der Schließung der Bars weiterzufeiern.

Dabei wurden weder coronabedingte Sicherheitsmaßnahmen noch die Maskenpflicht eingehalten. Zudem wurden Alkohol und Drogen in großen Mengen konsumiert.

Die meisten Bars und Restaurants hielten die geltenden Corona-Vorschriften ein und verhinderten, dass die Jugendlichen Getränke aus den Lokalen mitnahmen, um sie auf offener Straße zu verzehren.

Der Polizei gelang es schließlich die Menschenmassen aufzulösen. Rund 20 Beamte der Lokalpolizei und 15 der Guardia Civil waren während der Nacht von Samstag auf Sonntag im Einsatz.