Wetterwarnstufe Orange wegen Starkregen für Mallorca herausgegeben

Die neue Woche startet auf Mallorca regnerisch. Der spanische Wetterdienst hat für die ganze Insel die Wetterwarnstufe Orange herausgegeben. Grund dafür sind Starkregen und Sturm. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 17 Uhr. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 30 Grad.

Am Mittag hellt sich der Himmel in vielen Regionen auf und die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Der Dienstag bleibt überwiegend sonnig und freundlich. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad. Am Mittwoch gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei ähnlichen Temperaturen.

Am Donnerstag wird es laut spanischem Wetterdienst dann wieder ungemütlicher. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt auf Mallorca bei 70 Prozent. Dazu werden nur drei Sonnenstunden erwartet. Auch am Wochenende bleibt es wechselhaft.

(Aktualisiert: 12:11 Uhr)