Jugendliche bewerfen Polizisten an Playa de Palma mit Flaschen

Jugendliche haben Lokalpolizisten in der Nacht zum Sonntag an der Playa de Palma mit Flaschen beworfen. Die Ordnungshüter wollten das nächtliche Versammlungsverbot zwischen Personen aus unterschiedlichen Hausständen am "Balneario 6" kontrollieren. Verletzte sind nicht zu beklagen, die Nationalität der Betroffenen wurde nicht mitgeteilt.

Ein Polizist wurde von einer Flasche getroffen und verletzt. Angesichts der Aggressivität der Anwesenden entschieden sich die Polizisten, sich vorerst zurückzuziehen.

Die Gegend ist seit Jahrzehnten Anziehungspunkt vor allem für deutsche Exzesstouristen. Aber auch spanische Jugendliche treffen sich dort hin und wieder.