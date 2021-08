Strandtipp des Tages mit kleiner Wanderung: auf zur Cala Bóquer

Die Cala Bóquer befindet sich im Tramuntana-Gebirge im Nordwesten von Mallorca. Die Bucht liegt in dem Tal "Vall de Bóquer" und befindet sich auf der Halbinsel Formentor. Das Gebirge stürzt sich am nördlichsten Punkt steil in das Meer ab.

Die der Bucht am nächsten gelegene Ortschaft ist Port de Pollença. In nur 3,5 Kilometer Entfernung befindet sich die etwas bekanntere Bucht Cala Vicenç. Die Cala Bóquer ist naturbelassen und besteht hauptsächlich aus Kiesstrand. In der engen Bucht gibt es kaum Wellengang und das Wasser ist kristallklar.

Wer an dieser Bucht entspannen will, sollte sich vorab um ausreichend Proviant kümmern. In unmittelbarer Nähe gibt es keine gastronomischen Einrichtungen. Sonnenliegen und Schirme sind nicht vorhanden.

Der Weg

Vom kostenlosen Parkplatz an der Finca Bóquer in Port de Pollença geht es über einen Natursteinpfad in einer etwa einstündigen Wanderung zur Bucht Cala Bóquer. Ein gut sichtbares Holzschild weist dabei den Weg. Wanderfans kommen hier voll auf ihre Kosten: hochragende Felsen, üppige Berge, Wildgräser, Farnen und Zwergpalmen findet man auf der Strecke vor. Immer wieder hört man die wilden Ziegen des Traumuntana-Gebirges meckern. Diese kleine Wanderroute eignet sich ideal für einen Familienausflug. Festes Schuhwerk wird allerdings empfohlen.