Mutter und Tochter überraschen Einbrecher in Llucmajor

Auf Mallorca hat eine Frau und ihre Tochter einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Vorfall ereignete sich von der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Chalet in Son Verí Vell in Llucmajor.

Nach Angaben der aus den Niederlanden stammenden Bewohnerinnen wurde die Tochter auf den Einbrecher aufmerksam, als dieser eine Glasscheibe im Garten des Anwesens zerbrach. Die Mutter schlief bereits und wurde durch die Schreie der Tochter wach. Als der Täter feststellte, dass er entdeckt wurde, floh er vom Gelände.

Eine Sicherheitskamera am Gebäude filmte den Täter. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.