Zwei deutsche Schwestern ertrinken an Cala auf Mallorca

Dramatische Zustände an der bei Urlaubern beliebten Cala Mandia im Osten von Mallorca in der Nacht zum Donnerstag: Eine 23-jährige deutsche Frau, die mit einer Gruppe von Freunden dort schwamm, geriet in Not und ertrank. Ihre 25-jährige Schwester erlag am Donnerstagmorgen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

In dieser Nacht herrschte starker Wellengang und Sturm. Vier Personen konnten sich ans Ufer geretten. Rettungskräfte mussten die beiden Schwestern aus dem Wasser bergen. Laut der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora machte die Gruppe einige Tage Urlaub auf der Insel.

Die Cala Mandia befindet sich südlich von Porto Cristo und gehört zur Gemeinde Manacor. Auch zur benachbarten Cala Romántica zieht es immer wieder viele Touristen.

(Aktualisiert: 11:45 Uhr)