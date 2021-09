Spanische Abschlussschüler infizierten auch niederländische Jugendliche auf Mallorca

Die spanischen Schüler, die während ihrer Abschlussreisen auf Mallorca landesweit für Corona-Neuansteckungen verantwortlich waren, haben auch niederländische Jugendliche infiziert. Demnach waren rund 81 Jugendliche betroffen.

Ein Großteil der Infizierten seien zuvor auf Mallorca und in Portugal im Urlaub gewesen. Nach Angaben des Koordinierungszentrum für Gesundheitswarnungen und Notfälle gab es neben Ansteckungen in den Niederlanden auch Corona-Fälle in weiteren europäischen Ländern, die auf die Massenansteckung auf Mallorca zurückzuführen sind.

Auf den Balearen entspannt sich die Corona-Lage derzeit zunehmend. Am Mittwoch meldete die Regionalregierung 175 Neuansteckungen nach Madrid. Die Siebentage-Inzidenz liegt auf den Inseln momentan bei 98 positiven Fällen auf 100.000 Einwohnern. Rund 71 Prozent der Bevölkerung sind bereits geimpft. Davon hat 75 Prozent die erste Impfdosis erhalten.